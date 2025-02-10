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Судью, освободившего пособников террористов из «Крокуса», хотят отдать под суд

Mash: помогавший пособникам террористов из «Крокуса» судья может пойти под суд
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ингушский судья Алихан Я., которого подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», может лишиться неприкосновенности и пойти под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, следствие полагает, что мужчина вступил в сговор с баталхаджинцами (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). Предполагается, что он действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда А. В итоге экстремисты получили условные сроки.

В декабре 2024-го полиция задержала участников запрещенной в стране секты Батал-Хаджи Белхороева 22-летнего Хусена Кулаева, 27-летнего Махмуда Картоева, 28-летнего Мансура Точиева и 35-летнего Магомеда Санталиева. По версии следствия, фигуранты помогали скрываться Батыру Кулаеву — одному из членов группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее посол РФ в Душанбе рассказал о ходе расследования теракта в «Крокусе».

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