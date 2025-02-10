Посол РФ в Душанбе рассказал о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Посол РФ Григорьев: Таджикистан участвует в расследовании теракта в «Крокусе»

Правоохранительные органы Таджикистана деятельно участвуют в расследовании теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Душанбе Семен Григорьев.

По его словам, таджикская сторона активно содействует России в расследовании обстоятельств произошедшего.

«Таджикские правоохранительные и специальные службы оперативно отреагировали на запросы российских коллег, приняли деятельное участие в расследовании данного преступления. Взаимодействие по этой линии продолжается», — заявил он.

Посол РФ добавил, что подробности расследования не раскрываются.

7 февраля стало известно, что дело о теракте в концертном зале «Крокусе» будет рассмотрено во Втором Западном окружном военном суде.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее Бастрыкин рассказал об обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».