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Мать бросила годовалого ребенка в море в Турции

В Турции ребенок попал в больницу после того, как мать бросила его в море
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Depositphotos

В Турции женщину задержали после того, как она бросила ребенка в море. Об этом сообщает Haberturk.com.

Инцидент произошел в городе Измир. По данным издания, 30-летняя мать зашла в море в районе Бенгилер и бросила годовалого ребенка в воду.

Женщину заметили очевидцы и поспешили достать пострадавшего из воды, после этого ребенка передали прибывшим на место медикам. Мальчик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Мать тем временем задержали, на данный момент она находится под стражей. Известно, что у нее есть проблемы с психикой. После всех необходимых мероприятий ее направят в суд.

До этого в Узбекистане неизвестная выбросила недоношенного ребенка на свалку. Пострадавшего обнаружил один из работников Управления благоустройства, но спасти младенца не удалось.

По словам специалиста, девочка родилась за четыре-пять часов до обнаружения. Предположительно, мать рожала дома, пуповину младенцу не перерезали.

Ранее в Екатеринбурге женщина выкинула в контейнер для мусора породистого щенка.

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