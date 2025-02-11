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Украина купит в Болгарии ядерные реакторы для Хмельницкой атомной станции

Железняк: Рада поддержала закупку российских ядерных реакторов в Болгарии
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Wikimedia Commons

Верховная рада Украины поддержала законопроект о закупке в Болгарии двух ядерных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за инициативу проголосовал 261 парламентарий, против высказались 39 депутатов.

Издание «Общественное» подчеркивает, что реакторы оборудованы комплектующими российского производства. Их должны установить на третьем и четвертом энергоблоках Хмельницкой атомной электростанции, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось.

В декабре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС на Украине в значительной степени восстановили объемы производства энергии после резкого сокращения производства.

Он рассказал, что эти АЭС имеют девять реакторов, из которых восемь в настоящее время работают, а один находится в состоянии остановки. За последнее время большинство из них постепенно снова увеличили выработку, хотя некоторые блоки работали не на полную мощность в течение нескольких дней после ударов.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.

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