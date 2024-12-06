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В МАГАТЭ сообщили, что украинские АЭС восстановили объемы производства

Гросси заявил, что украинские АЭС восстановили объемы производства энергии

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Lisa Leutner/AP

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС на Украине в значительной степени восстановили объемы производства энергии после резкого сокращения производства на прошлой неделе. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в еженедельном отчете, опубликованном на сайте агентства.

Он рассказал, что эти АЭС имеют девять реакторов, из которых восемь в настоящее время работают, а один находится в состоянии остановки. За последнюю неделю большинство из них постепенно снова увеличили выработку, хотя некоторые блоки работали не на полную мощность в течение нескольких дней после ударов 28 ноября, которые повлияли на инфраструктуру, необходимую для ядерной безопасности.

Некоторые внешние линии электропередачи, которые станции используют как для приема, так и для передачи электроэнергии, остаются отключенными, отметил глава МАГАТЭ.

«Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, так что эти станции могут поддерживать ядерную безопасность и вырабатывать электроэнергию после сокращений производства на прошлой неделе», — подчеркнул Гросси.

«Хрупкая» ситуация с электросетями остается источником глубокой обеспокоенности МАГАТЭ, поэтому оно продолжит следить за ней, добавил он.

Всего на Украине четыре атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская. Последняя АЭС находится под контролем России.

Гросси сообщал, что встречи с представителями РФ и Украины по ЗАЭС пройдут в начале 2025 года.

Ранее на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия снабжения.

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