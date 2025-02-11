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В Англии под детской площадкой нашли 176 бомб времен Второй мировой

Daily Mail:176 бомб времен Второй мировой нашли на детской площадке в Англии
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В британском городе Вулер обнаружены 176 бомб времен Второй мировой войны под детской площадкой, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, бомбы были обнаружены рабочими, которые делали реконструкцию детской площадки. На место сразу же вызвали полицию, которая оцепила территорию в радиусе 50 метров. Для дальнейшего расследования прибыли саперы и эксперты. Эксперты подтвердили, что обнаруженные устройства являются учебными бомбами, которые все еще содержат взрывчатые вещества. Боеприпасы были изъяты для безопасной утилизации. По словам местных властей, территория, где находилась площадка, в прошлом использовалась как учебный полигон.

«Я никогда не думал, что в качестве приходского советника мне придется заниматься обезвреживанием бомб. Это очень странно, что дети играли с бомбами, и это была действительно сложная ситуация», — заявил советник Марк Матер, представляющий консервативную партию .

Работы по очистке территории продолжаются, и специалисты не исключают, что вскоре могут быть найдены дополнительные боеприпасы, включая гранаты, патроны и другие опасные предметы.

Ранее собака принесла домой самодельную бомбу, перепутав ее с мячом.

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