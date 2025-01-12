На Алтае женщина и подросток отравились угарным газом

В Тельменском районе Алтайского края сотрудники полиции нашли в частном доме женщину и подростка, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на станции Озерки, сотрудник правоохранительных органов нашел в частном доме двух человек в бессознательном состоянии. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали из дома женщину, она находится в тяжелом состоянии, 14-летнего подростка, который находился в одной из комнат, спасти не удалось.

По предварительной информации, причиной отравления угарным газом стала закрытая печная заслонка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее в Самарской области женщина и ребенок отравились угарным газом.