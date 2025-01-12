Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Алтае женщина и подросток отравились угарным газом

В частном доме на Алтае два человека отравились угарным газом
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Тельменском районе Алтайского края сотрудники полиции нашли в частном доме женщину и подростка, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на станции Озерки, сотрудник правоохранительных органов нашел в частном доме двух человек в бессознательном состоянии. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали из дома женщину, она находится в тяжелом состоянии, 14-летнего подростка, который находился в одной из комнат, спасти не удалось.

По предварительной информации, причиной отравления угарным газом стала закрытая печная заслонка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее в Самарской области женщина и ребенок отравились угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами