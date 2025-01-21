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В Татарстане мать и ребенок попали в больницу из-за газовой колонки

В Татарстане мать и ребенок отравились газом
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Бугульме женщина и ребенок попали в больницу с отравлением угарным газом из-за газовой колонки и водонагревателя. Об этом сообщает портал Kazanfirst.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Баумана, из квартиры были госпитализированы женщина и несовершеннолетний. У пострадавших диагностировано отравление бытовым газом. Подробности о их состоянии неизвестны.

По предварительной информации, выяснилось, что тяга в вентиляционном канале и дымоходе есть, но при этом отсутствует дверь на кухне. Также негерметичной оказалась дымоотводящая труба на проточном водонагревателе. После произошедшего газовую колонку в жилище отключили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее на Алтае женщина и подросток отравились угарным газом.

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