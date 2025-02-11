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Эксперт раскрыл, о чем может сигнализировать потребность в твороге

Диетолог Пристанский: потребность в твороге может говорить о нехватке кальция
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Острое желание съесть кисломолочный продукт, например творог, может сигнализировать о недостатке жиров, ферментов или бактерий в пищеварительной системе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Возможно, это недостаток кальция. Здесь огромное количество разнообразных причин. Но не надо себе ни в чем серьезно отказывать», — сказал специалист.

Он добавил, что зачастую люди опасаются дополнительных компонентов, добавляемых в творог, к примеру, пальмового масла. Однако, по его словам, это лишь компонент, который нужен для стабилизации жирности. При этом масло не канцерогенно, не опасно, уточнил Пристанский.

При выборе творога, как высокой, так и малой жирности, эксперт посоветовал ориентироваться на ГОСТы 2011 и 2013 годов. Кроме того, важно обращать внимание на состав продукта, — он должен быть произведен из натурального молока, отметил диетолог.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили о росте производства российского молока, йогуртов и мороженого.

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