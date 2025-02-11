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Россиянам рассказали, как выбрать качественный творог

Врач Пристанский: при выборе творога важно смотреть на его состав и ГОСТ
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Depositphotos

При выборе творога важно обращать внимание на его состав и ГОСТ. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, качественный продукт должен производиться из натурального молока.

«При выборе творога, как высокой, так и маленькой жирности, я советую ориентироваться на ГОСТы 2011 и 2013 года. Они самые серьезные, самые полновесные, и, как правило, продукты по этим правилам всегда на натуральной основе», — сказал специалист.

Он обратил внимание, что ГОСТ прописан на упаковке, там же, где и технические условия и состав продукта.

Издание Daily Mail до этого сообщило, что молочные продукты могут защищать от рака толстой кишки благодаря высокому содержанию кальция, который, как показали исследования, снижает интенсивность воспаления и предотвращает рост раковых клеток.

Витамин D, входящий в состав молока, творога и сыра, также может играть важную роль в предотвращении заболевания, поскольку он помогает организму усваивать кальций, выяснили журналисты.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут снизить тягу к сладкому.

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