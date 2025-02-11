В Минсельхозе сообщили о росте производства российского молока, йогуртов и мороженого

Производство молока, йогуртов и мороженого в России в 2024 году выросло, превысив показатели предыдущего года на 5%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ведомстве отметили, что производство молочных продуктов в РФ динамично развивается. Для удовлетворения растущего спроса и насыщения внутреннего рынка производители в 2024 году нарастили объемы выпуска почти всей продуктовой линейки по этому направлению.

Так, за 12 месяцев прошлого года было выпущено порядка 6,1 млн тонн питьевого молока, что на 5% превышает показатель 2023 года.

По другим позициям также наблюдается рост: сыров было произведено 841 тыс. тонн (+5,1%), творога — 474,5 тыс. тонн (+5%), мороженого — 600 тыс. тонн (+16,6%), сливок — 362 тыс. тонн (+14,7%), йогурта — 791 тыс. тонн (+6,6%), уточнили в министерстве.

Вместе с тем по кисломолочным продуктам, за исключением творога и продуктов из него, прирост составил 3,2% при общем объеме выпущенной продукции более 2,7 млн тонн.

В Минсельхозе добавили, что прирост по кисломолочным продуктам составил 3,2% при объеме продукции более 2,7 млн тонн.

Отмечается, что эта статистика не касается творога и продуктов из него.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что росту производства продукции переработки способствует ежегодное увеличение сырьевой базы, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

Предварительно, в минувшем году было произведено более 34 млн тонн сырого молока во всех категориях хозяйств. Эта цифра выросла на 0,8% по сравнению с 2023 годом.

В агропромышленном комплексе (АПК) молочная отрасль является одной из наиболее поддерживаемых государством, уточнили в ведомстве. В 2024 году поддержка направления составила около 81 млрд рублей, что почти на 20 млрд рублей больше, чем в 2023 году.