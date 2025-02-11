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В суде рассказали о планах фигурантов дела о госизмене против ФСБ

Фигуранты дела о госизмене хотели заминировать автомобиль сотрудника ФСБ
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РИА Новости

Фигуранты уголовного дела о госизмене и попытке устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Подмосковье следили до этого за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из свидетелей обвинения, который выступил в рамках допроса во втором Западном окружном военном суде, один из фигурантов дела Тимофей Мельников предложил ему заработать деньги. Он вышел на связь с куратором из Украины, который дал задание по поджогу релейных шкафов на железнодорожных путях, личных автомобилей сотрудников силовых структур и воинских частей на территории Московского региона за денежное вознаграждение.

Мельников рассказывал, что в сентябре 2023 года по заданию куратора в подмосковной Лобне осуществлялось наблюдение за сотрудником ФСБ, чтобы заминировать его автомобиль в конце ноября 2023 года, добавил свидетель.

До этого трое обвиняемых в попытке устроить диверсию в воинской части в Московской области признали свою вину на судебном заседании.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее в зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки.

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