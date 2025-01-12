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Названы девять видов продуктов, защищающих от рака кишечника

Daily Mail: темный шоколад может снижать риск развития рака кишечника
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

По словам американского колоректального хирурга Карен Захиян, темный шоколад, молоко (цельное, с пониженным содержанием жира и безлактозное), йогурт, сыр, овсянка, фрукты и сухофрукты, ягоды и овощи могут снижать риск развития рака толстой кишки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам специалиста, молочные продукты могут защищать от рака благодаря высокому содержанию кальция, который, как показали исследования, снижает интенсивность воспаления в толстой кишке и предотвращает рост раковых клеток. Витамин D, входящий в состав молока, творога и сыра, также может играть важную роль в предотвращении заболевания, поскольку он помогает организму усваивать кальций.

Темный шоколад с высоким содержанием какао может помочь в профилактике заболевания за счет антиоксидантов в составе. Эти растительные вещества (в частности, полифенолы) защищают от образования свободных радикалов (нестабильных молекул), которые накапливаются в организме и приводят к развитию рака.

Фрукты, овощи, ягоды, крупы и сухофрукты богаты клетчаткой — полезными растительными волокнами, которые поддерживают жизнедеятельность полезных кишечных бактерий. По словам Захиян, эти микроорганизмы обеспечивают нормальную работу пищеварительной системы и помогают иммунной системе устранять дефектные клетки и патогены.

Ранее была найдена универсальная генетическая «подпись» распространения рака.

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