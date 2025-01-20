Врач назвала продукты, которые помогут снизить тягу к сладкому

Овощи, фрукты и белковые продукты могут помочь снизить тягу к сладкому и отказаться от него. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

В связи с этим она рекомендует включать в свой рацион питания блюда из яиц, творог, сыр, рыбу, морепродукты, мясо птицы. По ее словам, эти белковые продукты помогут улучшить обмен веществ и замедлить всасывание углеводов. Овощи и фрукты богаты витаминами, кислотами и углеводами, а также содержат большое количество пищевых волокон. За счет этого глюкоза из них усваивается более плавно и равномерно, уточнила врач.

Она напомнила, что сахар и сладкие продукты наносят серьезный вред организму.

«Сладости – это лишние и пустые калории. Избыток простых углеводов неминуемо приводит к ожирению и диабету. К тому же сахар вредит здоровью зубов», — заключила Русакова.

Исследователи из Китая до этого обнаружили, что колонизация кишечника бактерией Bacteroides vulgatus помогает сократить потребление сахара и снизить риск метаболических заболеваний.

Ранее был назван главный провокатор диабета и болезней сердца.