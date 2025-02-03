В МВД назвали последний день законного пребывания в РФ нелегальных мигрантов

Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», что апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов.

Он напомнил, что иностранные граждане могут решить вопросы, связанные с их правовым положением в РФ, до 30 апреля 2025 года. В противном случае, мигранты должны будут покинуть страну.

Какие меры будут применяться к иностранцам, которые не смогут урегулировать свой статус и не уедут из России в установленный срок, замглавы МВД не уточнил.

В этом же интервью Горовой заявил, что с 5 февраля в России начнет работу «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда будут включены иностранцы, незаконно находящиеся в стране. Реестр будет обновляться четыре раза в сутки. Проверять статус иностранца смогут работодатели, госучреждения и даже физические лица перед оказанием услуг: устройством на работу, зачислением детей в школы, регистрацией брака или покупкой билетов.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.