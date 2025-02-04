Российская пенсионерка думала, что ее преследуют и подожгла свою квартиру

В Ижевске пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры, где пожилая женщина намеренно устроила пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Квартира загорелась в многоэтажке по улице Ворошилова, пожарные, прибывшие на вызов, увидели на балконе пожилую женщину, которая просила о помощи. По приставной лестнице они поднялись, чтобы эвакуировать пенсионерку, но женщина отказалась спускаться, пока огнеборцы не дадут ей тапочки. В итоге ижевчанку удалось спасти из задымленного помещения.

Выяснилось, что пенсионерка сама устроила пожар. 85-летняя женщина была убеждена, что ее преследуют, забаррикадировала входную дверь мебелью и подожгла обои. Когда огонь разгорелся она поняла, что не сможет выбраться из квартиры и выбежала на балкон.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина устроил пожар в квартире, когда разогревал еду. Мужчина включил плиту, ушел в другую комнату и заснул. Кастрюля быстро выгорела, огонь перекинулся на потолок и стены. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.