В администрации Меликова заявили, что его не было на совещании с сексом в прямом эфире

В Дагестане заявили, что Меликов не присутствовал на совещании с сексом в прямом эфире

В Дагестане главврач Чародинской ЦРБ забыл выключить камеру после онлайн-совещания и занялся сексом с подчиненной в прямом эфире. Источник «Газеты.Ru» в администрации главы и правительства республики рассказал, что главы Дагестана Сергея Меликова на собрании не было, поскольку он на больничном.

«Меликов на больничном, он не проводит сейчас совещания. Он официально на больничном и отсутствует, это было известно. Это точно было совещание не с Меликовым. У Минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

11 февраля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых 67-летний главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане Курбан Рамазанов занимается сексом с подчиненной перед камерой, которую забыли выключить после окончания онлайн-совещания. После инцидента глава учреждения ушел на больничный, а затем — уволился по собственному желанию, назвав в качестве причины свой возраст. Медсестра, которая попала на видео, продолжает работу в больнице.

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