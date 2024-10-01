Депутат КПРФ попал в секс-скандал. Теперь активисты требуют отправить его на СВО Движение «Ветераны России» предложило депутату от КПРФ Парфенову поехать на СВО

«Ветераны России» призвали принять меры против депутата КПРФ Дениса Парфенова после обвинений в использовании рабочего кабинета для личных встреч, предложив отправить его на фронт. Скандал разразился после публикации видео, где человек, похожий на Парфенова, участвует в интимной сцене. В КПРФ назвали ролик подделкой.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало принять меры против депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова. Они предложили отправить его на специальную военную операцию после того, как в интернете появились сообщения о том, что он использовал свой рабочий кабинет для личных встреч, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

В документе говорится, что исправить ситуацию депутат мог бы «только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы».

«Ветераны России» подчеркнули, что новости о поведении депутата вызвали волну недовольства в обществе, включая бойцов, находящихся в зоне военной операции. Они считают, что такие действия создают угрозу для общественности и могут привести к деградации моральных норм и ценностей.

Скандал с Парфеновым разразился после того, как ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором человек, похожий на члена КПРФ, вступает в интимную связь с девушкой в помещении, похожем на депутатский кабинет. В КПРФ назвали видео подделкой.

КПРФ обсудила инцидент с Парфеновым

На заседании секретариата ЦК КПРФ 23 сентября под руководством Геннадия Зюганова обсуждались ключевые вопросы политической повестки, включая защиту результатов выборов и инцидент с депутатом Денисом Парфеновым. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к партии.

Зюганов, как сообщается, выразил недовольство по поводу распространения информации о Парфенове, связав появление скандальных сведений с ненавистью недоброжелателей к «жесткой позиции» КПРФ. Он отметил, что партия должна опровергнуть эти слухи и сосредоточиться на своей работе.

Сам Парфенов пока не комментировал ситуацию. Собеседник издания считает, что появление видео может быть связано с приближающимися выборами руководителя столичного отделения КПРФ, которые состоятся 7 декабря. С 2022 года на этом посту находится Николай Зубрилин, сменивший Валерия Рашкина, который ранее был лишен мандата. Парфенов имеет поддержку в столичном отделении партии.

Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, присутствовавший на заседании, сообщил, что на встрече обсуждались итоги выборов и подготовка к пленуму и антифашистскому форуму в Минске. На вопрос о Парфенове он заявил, что это «фейк» и положил трубку. Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко утверждал, что вопрос Парфенова не поднимался.

Денис Парфенов родился в 1987 году. Окончил философский факультет МГУ. Является членом КПРФ с 2007 года. С 2009 по 2011 год работал старшим экспертом в Сбербанке, где занимался клиентскими операциями. В 2011–2012 годах он перешел на работу в ЦК КПРФ, где был консультантом по информационно-аналитической работе и проведению выборов. Параллельно, с сентября 2011 года, Парфенов преподавал на факультете госуправления МГУ. В декабре 2012 года стал помощником депутата Госдумы Сергея Левченко. В 2016 году был избран депутатом Госдумы от КПРФ, представляя одномандатный округ в Москве.