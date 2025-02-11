В Дагестане уволился главврач, забывший выключить веб-камеру во время секса с медсестрой

Главный врач Чародинской центральной районной больницы Дагестана, забывший выключить веб-камеру после совещания с главой республики, решил уволиться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

67-летний заслуженный врач Дагестана написал заявление по собственному желанию, причиной своего увольнения медик назвал возраст. По данным Telegram-канала Baza, распространение в сети пикантного видео с его участием, никак не повлияло на желание главврача покинуть свой пост.

Врач не выключил камеру после видеоконференции с главой республики Сергеем Меликовым и занялся сексом с коллегой. Интимную сцену были вынуждены наблюдать несколько участников конференции в том числе и глава республики. После разразившегося скандала медик ушел на больничный. Девушка, с которой развлекался врач, оказалась медсестрой больницы.

До этого сообщалось, что в Тюмени уволившаяся из-за секс-скандала чиновница стала главой департамента. В 2016 году Светлана Субботина покинула свой пост после разразившегося скандала, связанного с участием ее несовершеннолетнего сына в съемках порнографического контента. Однако уже в 2017 году она возобновила свою карьеру в администрации и в январе 2025 года была назначена исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике.

Ранее полицейского уволили за участие в съемке эротического ролика для OnlyFans.