Рособрнадзор выдал предостережения вузам после проверки

Рособрнадзор объявил предостережения десяти вузам. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования 10 вузам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, два предостережения были предъявлены по нарушениям в сфере безопасности, их получили Байкальский экономико-правовой институт и Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина.

Пять обращений были направлены по результатам мониторинга Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки системы образования РФ. В список вошли известные учебные заведения, среди которых «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Помимо этого, еще три вуза получили предостережения по итогам рассмотрения поступивших обращений.

До этого Рособрнадзор направил трем вузам предостережения по поводу экзаменов для мигрантов. Речь идет о трех образовательных организациях: «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» и «Псковский государственный университет».

Ранее Рособрнадзор опубликовал список вузов, в которые не стоит поступать.