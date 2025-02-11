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В ФСБ заявили, что Украина активизировала вербовку россиян

Бортников: спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян. Об этом во время заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность», — сказал он.

По словам главы ФСБ, спецслужбы Украины использую приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

В декабре прошлого года Бортников заявил, что в 2024 году количество террористических посягательств на Россию значительно увеличилось. По его словам, страны «коллективного Запада» спонсируют Киев, который применяет для террористических атак оружие НАТО, позволяющее бить вглубь территории России.

До этого газета The Guardian писала, что западные спецслужбы стали активнее вербовать россиян. По данным источников издания, используются активные контакты с гражданами, а также «холодные подходы» и проверенный метод «чемодана, полного наличных».

Ранее сообщалось, что российских школьников могут начать проверять на склонность к терроризму.

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