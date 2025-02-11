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Порядок получения выплат за ранение упростили в Курской области

Власти Курской области упростили порядок получения военными выплат за ранение
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участникам военной операции на Украине, которые являются жителями Курской области, упростили порядок получения выплат за ранение. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что раньше для получения региональной выплаты за ранение необходимо было предоставлять справку из воинской части, хотя на руках у военных уже было заключение врачебной комиссии. Это создавало для людей массу неудобств, подчеркнул он.

Врио главы региона также сообщил, что теперь денежные средства будут выплачивать не один раз, независимо от количества ранений, а за каждую травму.

Кроме того, добавил Хинштейн, военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в боевых действиях. Выплату можно получить, обратившись в орган социальной защиты по месту жительства.

10 февраля в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее Москалькова высказались о возможности открытия гумкоридора для жителей Курской области.

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