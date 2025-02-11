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Москалькова высказались о возможности открытия гумкоридора для жителей Курской области

Москалькова: есть надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Российская сторона работает с Украиной и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, есть надежда на положительное решение данного вопроса.

«Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста», — заявила она.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в оккупированных украинской армией населенных пунктах Курской области.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

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