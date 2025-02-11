Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове поймали иностранца с поддельными водительскими правами

МВД: иностранца с поддельными правами поймали в Саратове
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Саратове поймали мигранта, который управлял автомобилем с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на сообщение регионального управления МВД.

По данным ведомства, нарушителем оказался 26-летний иностранец.

«Ночью инспекторы ДПС остановили «двенадцатую» с приезжим на улице Шелковичная. Удостоверение, которое при проверке документов показал шофер, вызвало у полицейских подозрение», — говорится в сообщении.

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что права были поддельными. По данному факту завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение поддельных документов), нарушителю грозит до года тюрьмы. Пока ему выдали подписку о невыезде.

В феврале 2024 года в Ингушетии поймали 15-летнего школьника, который вел машину несмотря на отсутствие своих прав. Инцидент произошел в Магасе. Сотрудники ГИБДД остановили молодого человека, который ехал в машине марки Mercedes. Молодой человек предъявил документы, но выяснилось, что они принадлежат другому человеку.

Ранее сообщалось, что таксист с купленными правами изнасиловал россиянку и попытался скрыться за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами