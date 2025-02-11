В Саратове поймали иностранца с поддельными водительскими правами

В Саратове поймали мигранта, который управлял автомобилем с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на сообщение регионального управления МВД.

По данным ведомства, нарушителем оказался 26-летний иностранец.

«Ночью инспекторы ДПС остановили «двенадцатую» с приезжим на улице Шелковичная. Удостоверение, которое при проверке документов показал шофер, вызвало у полицейских подозрение», — говорится в сообщении.

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что права были поддельными. По данному факту завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение поддельных документов), нарушителю грозит до года тюрьмы. Пока ему выдали подписку о невыезде.

В феврале 2024 года в Ингушетии поймали 15-летнего школьника, который вел машину несмотря на отсутствие своих прав. Инцидент произошел в Магасе. Сотрудники ГИБДД остановили молодого человека, который ехал в машине марки Mercedes. Молодой человек предъявил документы, но выяснилось, что они принадлежат другому человеку.

Ранее сообщалось, что таксист с купленными правами изнасиловал россиянку и попытался скрыться за границей.