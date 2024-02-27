В Ингушетии поймали школьника с поддельными документами, который сел за руль иномарки

В Ингушетии поймали 15-летнего школьника, который вел машину несмотря на отсутствие своих прав. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Магасе. Сотрудники ГИБДД остановили молодого человека, который ехал в машине марки Mercedes. Молодой человек предъявил документы, но выяснилось, что они принадлежат другому человеку.

Во время досмотра в салоне нашли несколько удостоверений на имена высокопоставленных лиц, но документы вызвали у правоохранителей «сомнения в подлинности».

«За автомобилем числятся неоплаченные административные штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, назначенные за нарушение Правил дорожного движения», – сообщили в МВД.

На данный момент полиция проводит проверку. В отношении матери подростка составили протокол за неисполнение родительницей обязанностей по воспитанию.

Ранее в Тюмени отец потерял сына, когда катал его в кузове своей машины.