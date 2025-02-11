В Челябинской области ребенок застрял головой в горшке

Челябинские спасатели помогли шестилетнему ребенку выбраться из горшка. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел, когда семья ужинала на кухне. Родственники заметили, что в комнате, где находился мальчик, было подозрительно тихо. Когда они пришли к младшему члену семьи, выяснилось, что он застрял в горшке.

«Ребенок надел пластмассовый горшок на голову, не смог его снять и притих, спрятавшись под одеялом», – сообщается в публикации.

Родственники пытались помочь мальчику, но снять предмет с головы не получилось, действия членов семьи причиняли боль, поэтому на место вызвали спасателей.

Специалисты успокоили мальчика и с помощью слесарного инструмента расширили отверстие в горшке и сняли его с шеи.

До этого в Казахстане двухлетний ребенок также застрял в горшке. Пока родителей не было рядом, их сын играл и в какой-то момент решил надеть предмет на голову. Родственники пытались снять его, но помочь смогли только спасатели с шанцевыми инструментами.

Ранее в Москве спасли иностранца, застрявшего в мусоропроводе.