В Москве спасли иностранца, застрявшего в мусоропроводе

В Москве в одном из домов на Славянском бульваре спасли иностранца, застрявшего в мусоропроводе. Его крики услышали очевидцы, которые вызвали спасателей, передает 360.ru со ссылкой на свой источник.

Мужчина застрял между техническим и первым этажами, после чего начал истошно кричать. Жители сначала не понимали, откуда идут крики, однако вскоре поняли, что они усиливаются, когда выбрасывается мусор. Сразу после этого очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь. Нашли его сотрудники спецслужб не сразу, однако вскоре им удалось обнаружить пострадавшего и освободить его. Мужчину госпитализировали с переломом голеностопа и ушибами, уточнил источник.

До этого в Свердловской области спасатели помогли выбраться застрявшей в мусоропроводе местной жительнице. Оказалось, что она залезла в трубу из-за упавшего туда смартфона. Для ее вызволения пришлось демонтировать часть трубы мусоропровода и поднимать женщину при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее россиянин выбросил знакомую в мусоропровод с шестого этажа.