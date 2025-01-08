Спасатели помогли застрявшему двухлетнему ребенку выбраться из горшка

В Казахстане ребенок застрял в горшке, надев его на голову

Сотрудники МЧС Казахстана спасли двухлетнего ребенка, который не смог самостоятельно снять горшок. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в Семее. По данным издания, мальчик играл без присмотра родителей и в какой-то момент надел себе на голову горшок.

Старшие члены семьи попытались снять предмет с головы сына самостоятельно, но сделать это не получилось, поэтому они вызвали спасателей.

«С помощью шанцевых инструментов спасатели аккуратно сняли пластиковый горшок», – сообщается в публикации.

Каких-либо серьезных травм пострадавший не получил.

До этого в Узбекистане спасатели приехали на вызов в городе Джизак, где ребенок по неосторожности забрался в стиральную машину и не смог самостоятельно из нее выбраться.

Работники МЧС с помощью специального оборудования помогли мальчику выбраться. Его передали родителям, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Сургуте трехлетний ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку.