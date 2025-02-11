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Более 180 человек задержали во время операции против мафии на Сицилии

La Stampa: при операции против мафии на Сицилии задержаны 183 человека
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Johannes Neudecker/Global Look Press

Правоохранительные органы Италии задержали 183 человека в ходе операции против мафиозных группировок на острове Сицилия. Об этом сообщает газета La Stampa.

Аресты производились в Палермо, Трапани, Катании, Реджо-Калабрии, а также в Милане, Флоренции и Ареццо. Задержанные подозреваются в создании мафиозной организации, покушениях, вымогательствах, наркоторговле, незаконном владении оружием и иных преступлениях.

Во время расследования была выявлена попытка сицилийской мафии «Коза ностра» восстановить руководящий совет.

16 января 2023 года в Палермо после 30 лет розыска был арестован один из известнейших главарей «Коза ностры» Маттео Мессина Денаро. В сентябре того же года его не стало.

Cosa Nostra («Наше дело») — сицилийская преступная организация, входящая в итальянскую мафию. «Коза ностра» действовала на Сицилии с начала XIX века, а в начале XX века превратилась в международную преступную организацию. Группировка был популяризована во всем мире благодаря роману Марио Пьюзо «Крестный отец» и последующей экранизации.

Ранее Cosa Nostra официально зарегистрировалась в России.

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