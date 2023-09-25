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Босс «Коза ностры» умер в Италии в возрасте 62 лет

Босс «Коза ностры» Маттео Денаро умер в возрасте 62 лет в Италии

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Global Look Press

Босс «Коза ностры» Маттео Денаро умер в Италии в возрасте 62 лет. Об этом сообщает агентство Ansa.

Главу «Коза ностры» задержали 16 января в очереди на получение курса химиотерапии. Мужчина 30 лет скрывался от правосудия, используя чужие паспорт и внешность. Он был приговорен к пожизненному заключению — в тюрьме он провел девять месяцев, причем значительную часть этого времени находился в больнице при тюрьме Л'Акуила, где лечился от онкологического заболевания.

Причиной смерти мафиози стал рак толстой кишки. На момент смерти он находился в коме уже третьи сутки. В последние дни жизни рядом с ним были его малолетняя дочь Лоренца Аланья и сестра Джованна.

Ранее в Италии арестовали любовницу главы «Коза ностры» Денаро, покупавшую ему продукты.

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