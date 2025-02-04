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Cosa Nostra официально зарегистрировалась в России

В России официально зарегистрировали товарный знак Cosa Nostra
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Cosa Nostra

В России официально зарегистрировали товарный знак Cosa Nostra. Документ публикуется на сайте Федерального института промышленной собственности.

Бренд зарегистрировало ООО «Знак» из села Хрящевка в Самарской области. Заявка была подана 31 мая 2023 года и зарегистрирована 2 декабря 2024 года. Права истекают в 2033 году.

Согласно ему компания сможет продавать под данным брендом продукты питания, алкогольные напитки, а также предоставлять услуги.

Cosa Nostra («Наше дело») — сицилийская преступная организация, входящая в итальянскую мафию. «Коза ностра» действовала на Сицилии с начала XIX века, а в начале XX века превратилась в международную преступную организацию. Группировка был популяризована во всем мире благодаря роману Марио Пьюзо «Крестный отец» и последующей экранизации.

16 января 2023 года в Палермо после 30 лет розыска был арестован один из известнейших главарей «Коза ностры» Маттео Мессина Денаро. В сентябре того же года его не стало.

Ранее в Италии арестовали любовницу главы «Коза ностры».

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