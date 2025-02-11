Российского слесаря засыпало землей во время ремонтных работ, мужчину не спасли

В Воронежской области слесаря завалило землей во время ремонта, мужчина не выжил

В Воронежской области выезд слесаря-ремонтника на аварийный объект закончился несчастным случаем. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону.

Инцидент произошел в Россошанском районе на объекте МУП «Теплосеть», где сотрудник организации производил ремонтные работы. Как уточнил заместитель руководителя воронежского Роструда Александр Бородихин, на водопроводной сети на рабочего обрушился грунт (стенки котлована). Спасти пострадавшего не удалось.

До этого в Бердске медицинская сестра потеряла сознание во время ночной смены, медики госпитализировали 46-летнюю женщину в реанимацию, но пациентка не выжила.

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