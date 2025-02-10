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Промышленный альпинист разбился, сорвавшись с крыши в российском регионе

Промышленный альпинист упал с крыши трехэтажного дома в ХМАО и не выжил
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Промышленный альпинист сорвался с крыши и разбился в поселке Каркатеевы Нефтеюганского района Югры. Об этом сообщает СК СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Несчастный случай произошел 6 февраля с рабочим, занимавшимся очисткой крыши трехэтажного дома на улице Береговой от снега и наледи. По версии следствия, мужчина упал с кровли из-за нарушения правил безопасности при выполнении работ.

Альпинист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли ему помочь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

Недавно сообщалось, что Москве мужчина полез за закладкой, провалился в вентиляционную шахту на 13-м этаже и застрял. Спасатели извлекли пострадавшего на уровне второго этажа, у него диагностировали перелом голени и ушиб головы.

Ранее в Хабаровске школьник провалился в колодец.

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