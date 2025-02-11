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В Уфе 16-летняя девушка не выжила после аварии на пешеходном переходе

В Уфе водитель сбил 16-летнюю девушку, ее не спасли

В Уфе произошла авария с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Октября и улицы Города Галле. По предварительной информации, 23-летний водитель на машине марки Lada сбил 16-летнюю девушку, переходившую по пешеходному переходу. Подробности не уточняются.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть автомобиля пострадала после ДТП.

Прибывшие на место медики госпитализировали девушку с серьезными травмами и оказали ей необходимую помощь, но спасти не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Невском районе Петербурга автомобиль полицейских сбил велосипедистку, которая ехала по пешеходному переходу. После аварии правоохранители оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.

Ранее во Львове мужчина попал под машину, пытая сбежать от сотрудников ТЦК.

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