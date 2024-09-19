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В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль сбил велосипедистку

Полицейский автомобиль сбил велосипедистку в Невском районе Санкт-Петербурга

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Автомобиль ДПС в Санкт-Петербурге сбил велосипедистку, проезжая перекресток в Невском районе города на красный сигнал светофора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17:20.

Автомобиль ДПС Тосненского района проезжал перекресток Обуховской Обороны и улицы Шелгунова на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Машина Госавтоинспекции сбила женщину, проезжавшую пешеходный переход на велосипеде на зеленый свет, говорится в заявлении.

В МВД добавили, что наряд ДПС оказал первую помощь велосипедистке и вызвал бригаду медиков.

В августе в центре Москвы автомобиль МВД сбил водителя самоката. ДТП произошло на Нижегородской улице. По словам очевидцев, самокатчик двигался по проезжей части на шеринговом СИМ. Отмечается, что самокатчик получил травмы. Пострадавшего увезли на скорой в больницу.

Ранее полицейские Приморья открыли стрельбу по машине с подростком-водителем.

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