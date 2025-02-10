В Кремле ответили на предложение Киева об эвакуации жителей Суджи

Российские власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в оккупированных украинской армией населенных пунктах Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на земле, которая оккупирована силами киевского режима», — сказал представитель Кремля.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей.

6 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского объявил, что Киев готов открыть гуманитарный коридор от Курской области вглубь России для того, чтобы сотни гражданских лиц, живущих в приграничных районах, могли перебраться на контролируемые российскими войсками территории, если Москва официально попросит об этом.

В тот же день Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи курянам.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.