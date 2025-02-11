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В Госдуме призвали запретить продукты с содержанием насекомых

Депутат Чернышов: реализацию продуктов с содержанием насекомых нужно запретить
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Aaron Ross/Reuters

В России необходимо запретить реализацию продуктов с содержанием насекомых или же ввести их обязательную маркировку. Такое обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отправил на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, пишет RT.

«Считаю необходимым предотвратить подобные инициативы в России и по крайней мере ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в нашей стране», — отметил он, комментируя разрешение на использование насекомых в продуктах питания в Евросоюзе с 10 февраля.

Чернышов обратил внимание на то, что введение пищевых добавок из насекомых является чуждым для России новшеством и несет потенциальный риск для здоровья граждан. Парламентарий добавил, что исследования показывают высокий уровень зараженности таких ферм паразитами.

13 января председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посмеялся над голливудской актрисой Николь Кидман, которая поедает насекомых в новом шоу журнала Vanity Fair «Театр тайных талантов». Он пошутил, что если Кидман глотает насекомых не жуя, то во сне они могут поползти обратно.

Ранее мужчина рассказал, что ест сушеных насекомых вместо чипсов.

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