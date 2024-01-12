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Врач-эндокринолог объяснила пользу употребления в пищу продуктов с насекомыми

Эндокринолог Петрова: хитин из насекомых является профилактикой атеросклероза

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Россияне выступили против использования насекомых при производстве продуктов питания и создали соответствующую петицию. В ней, в частности, говорится о хитине, который не переваривается. Врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова в беседе с телеканалом «360» подтвердила, что человек не может переварить хитин, однако при этом добавила, что в небольших дозах он может быть полезен для организма.

Хитин в малых дозах полезен для пищеварительной системы, так как усиливает перистальтику и улучшает микробиоту кишечника, считает Петрова.

«Употребление хитина в пищу также будет профилактикой атеросклероза, поддерживая работу сердечно-сосудистой системы. Благотворно влияет употребление хитина и на работу эндокринной системы, способствуя снижению веса, выступая профилактикой сахарного диабета второго типа», — объяснила она.

При этом хитин может вызвать аллергию и является опасным для детей до семи лет и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, добавила врач.

Неопасной идею использования насекомых при изготовлении продуктов назвала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Однако россияне смогут спокойно есть такие продукты из-за отвращения, подчеркнула она.

«У россиян сразу возникают ассоциации с тараканами и другими неприятными насекомыми. Производителям придется продумывать маркетинговые ходы, чтобы потребление стало, так скажем, модным, и люди начали покупать такие продукты», — считает Саломатина.

Напомним, ученые после экспериментов на мышах заявили, что хитин помогает похудеть и активизирует иммунную систему.

В Госдуме ранее призвали маркировать продукты с насекомыми.

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