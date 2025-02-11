Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами

Илон Маск заявил о масштабном мошенничестве с соцвыплатами в США
close
Allison Robbert/Pool/Reuters

Мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах Америки достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев. Об этом на своей странице в соцсети X заявил бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

«На данный момент я на 100% уверен, что масштабы мошенничества в федеральных выплатах <...> превышают совокупную сумму всех частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали», — отметил предприниматель.

По его словам, правонарушители в сфере социальной защиты заслуживают судебных исков.

До этого Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги как «пьяные матросы», иначе стране грозит банкротство.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее Маск резко раскритиковал заявление Зеленского об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами