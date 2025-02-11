Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами

Илон Маск заявил о масштабном мошенничестве с соцвыплатами в США

Мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах Америки достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев. Об этом на своей странице в соцсети X заявил бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

«На данный момент я на 100% уверен, что масштабы мошенничества в федеральных выплатах <...> превышают совокупную сумму всех частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали», — отметил предприниматель.

По его словам, правонарушители в сфере социальной защиты заслуживают судебных исков.

До этого Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги как «пьяные матросы», иначе стране грозит банкротство.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее Маск резко раскритиковал заявление Зеленского об Украине.