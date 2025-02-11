Россиянам рассказали, как выбрать хорошее постельное белье

При выборе постельного белья важно ориентироваться на его эстетические характеристики. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин, передает Pravda.Ru.

При этом он уточнил, что научные данные о влиянии постельного белья на качество сна отсутствуют. Дизайнер интерьера и декоратор Юлия Быкова, в свою очередь, посоветовала не покупать белье из низкокачественных тканей, например бязи.

«Постельное белье — это инвестиция в комфорт, и лучше выбрать качественные материалы. Сатин и хлопок — отличные варианты, которые обеспечивают комфорт и долговечность. Шелковые ткани могут быть непрактичными в повседневной жизни», — подчеркнула она.

По ее словам, лучше всего отдавать предпочтение однотонным вариантам, чтобы не отвлекать внимание от интерьера. Быкова добавила, что стильным вариантом является белое постельное белье.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что постельное белье нужно менять чаще, потому что в нем могут размножаться клещи. По его словам, если на теле у человека есть раны, он может получить инфицирование, если будет спать на грязном белье. Врач добавил, что менять постельное белье нужно не реже одного раза в две недели.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов.