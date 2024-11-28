Врач предупредил об опасности редкой смены постельного белья

Постельное белье нужно менять чаще, потому что в нем могут размножаться клещи. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если на теле у человека есть раны, он может получить инфицирование, если будет спать на грязном белье. Кондрахин также добавил, что на нем могут скапливаться частички человеческой кожи. Врач добавил, что менять постельное белье нужно не реже одного раза в две недели.

Профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд до этого говорил, что постельное белье необходимо менять не реже одного раза в неделю, а наволочку вдвое чаще. Он подчеркнул, что за семь дней кровать превращается в рассадник бактерий и грибков. Также эксперт рекомендовал перед сном принимать душ, чтобы смыть микробы и вирусы, которые «прилипли» к коже в течение дня.

Ранее сообщалось, что россиянка обратилась в суд из-за цвета постельного белья с маркетплейса.