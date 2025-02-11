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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с новым вирусом в США

Роспотребнадзор: ситуация с новым вирусом Кэмп-Хилл находится под контролем
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Shutterstock

Ситуация с появлением в Соединенных Штатах нового вируса Кэмп-Хилл находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски... Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора уже есть тест-системы, способные выявлять генипавирусы, к которым относится Кэмп-Хилл.

Новый вид генипавируса Кэмп-Хилл американские ученые выявили у землероек в штате Алабама. Он может поражать внутренние органы и представляет потенциальную угрозу для человека.

Генипавирусы известны своей способностью поражать как животных, так и людей. Среди наиболее опасных подтипов — вирус Хендра, вызывающий инфекции с симптомами в виде отека легких и кровотечений, а также вирус Нипах, который может привести к воспалению мозга.

Ранее в ООН заявили, что заболеваемость ВИЧ может вырасти в шесть раз к 2029 году.

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