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В ООН заявили, что заболеваемость ВИЧ может вырасти в шесть раз к 2029 году

ООН: заболеваемость ВИЧ может вырасти в шесть раз из-за действий США
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Shutterstock

Гендиректор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянима заявила, что заболеваемость вирусом иммунодефицита может вырасти в шесть раз к 2029 году, если США прекратят оказывать ей финансовую поддержку. Об этом сообщает ABC News.

«Мы увидим всплеск этой болезни. Это будет стоить [миллионов] жизней, если американское правительство не изменит своего мнения и не сохранит свое лидерство», — сказала Бьянима.

По ее словам, к 2029-му число новых случаев заражения ВИЧ может достигнуть 8,7 млн. Она заявила, что просила администрацию президента США Дональда Трампа не прекращать финансирование внезапно, поскольку это привело к «панике и замешательству» в африканских странах, наиболее пострадавших от СПИД.

В январе госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. Распоряжение коснулось и американского «Плана чрезвычайных мер по борьбе со СПИД», средства которого выделялись на тестирование и лечение зараженных ВИЧ людей, преимущественно в Африке. В последние годы эта программа ежегодно получала около $5 млрд.

Ранее в Сан-Франциско подали иск из-за плана Трампа.

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