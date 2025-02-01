Ученые нашли новый генипавирус у землероек в США

EID: вирус Кэмп-Хилл грозит перерасти в масштабную эпидемию в США

Ученые из Квинслендского университета обнаружили новый вид генипавируса Кэпм-Хилл у землероек в штате Алабама, США. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases (EID).

Вирус, получивший название Кэмп-Хилл, может поражать внутренние органы и представляет потенциальную угрозу для человека.

«Анализ РНК тканей четырех пойманных северных короткохвостых землероек в штате Алабама выявил новый генипавирус. Результаты исследования показывают наличие генипавирусных инфекций в Северной Америке», — говорится в статье.

Ученые пришли к выводу, что генипавирусы распространяются по миру чаще, чем предполагалось ранее, и призвали к дополнительным исследованиям для оценки уровня угрозы.

Генипавирусы известны своей способностью поражать как животных, так и людей. Среди наиболее опасных подтипов — вирус Хендра, вызывающий инфекции с симптомами в виде отека легких и кровотечений, а также вирус Нипах, который может привести к воспалению мозга.

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