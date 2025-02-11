Россиянам рассказали, как кошки выражают свою привязанность к людям

Кошка выражает свою привязанность к хозяевам, когда бьет хвостом по рукам, ногам или плечам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Кроме того, эти питомцы могут тереться о людей, чтобы оставить на них общую метку запаха и укрепить связь. К жестам заботы и привязанности специалисты отнесли привычку облизывать руки или лицо, а также мягкие укусы. Помимо этого, кошки могут приносить игрушки, чтобы поблагодарить за заботу.

«Кошка, катающаяся на спине, открывая живот, демонстрирует свою уверенность в вас. Если кошка постоянно следит за вами по дому или спит рядом, это сигнал, что вы для нее особенный человек», — добавили в сообщении.

Зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина до этого говорила, что не все породы кошек и не все животные одной породы проявляют свою привязанность к человеку. По ее словам, кошка сама себе выбирает хозяина. Базаркина уточнила, что к дружелюбию склонны те питомцы, у которых все в порядке с психикой и характером. В связи с этим она советует обеспечить кошке хорошие условия содержания и проявлять хорошее отношение.

Ранее были названы правила, которые помогут завоевать доверие кошки.