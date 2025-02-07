Названы правила, которые помогут завоевать доверие кошки

Владельцам кошек следует быть терпеливыми и уважительными к их индивидуальным особенностям, чтобы завоевать доверие. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Они напомнили, что некоторые кошки являются более смелыми и социальными, другие — тревожными. Поэтому людям стоит учитывать это и оказывать им внимание с учетом этих данных.

«Что касается отношений с людьми, кошки воспринимают своих хозяев как заботящихся и доверенных. Часто они приносят «подарки», например пойманных насекомых, показывая таким образом свои достижения и стремясь к похвале», — добавили в сообщении.

Зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина до этого говорила, что не все породы кошек и не все животные одной породы проявляют свою привязанность к человеку. По ее словам, кошка сама себе выбирает хозяина. При этом некоторые породы кошек более склонны к привязанности. Среди них, например, находятся мейн-куны.

Базаркина уточнила, что к дружелюбию склонны те питомцы, у которых все в порядке с психикой и характером. В связи с этим она советует обеспечить кошке хорошие условия содержания и проявлять хорошее отношение.

Ранее ученые выяснили, как легко наладить контакт с кошкой.