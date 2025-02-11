Аэропорт Кирова возобновил работу

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства уточнил, что воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме в 9:30 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал пресс-секретарь.

Утром 11 февраля Кореняко сообщил, что аэропорты в четырех российских городах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь шла о воздушных гаванях Казани (UWKD), Кирова (Победилово; USKK), Саратова (Гагарин; UWSG) и Ульяновска (Баратаевка; UWLL).

Примерно через час аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работу. По словам пресс-секретаря Росавиации, во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Ранее у следовавшего в Санкт-Петербург самолета возникла проблема с шасси.