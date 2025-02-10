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У следовавшего в Санкт-Петербург самолета возникла проблема с шасси

Aviaincident: экипаж следовавшего в Петербург лайнера сообщил о заевших шасси
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Члены экипажа пассажирского самолета Boeing 737-800 оповестили диспетчеров о нарушении в работе стоек шасси, которое произошло на высоте 2700 метров. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В материале уточняется, что инцидент произошел вечером 9 февраля. Лайнер российской авиакомпании Utair выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, но во время полета на борту возникла проблема с шасси.

«19:31 мск <...> КВС (командир воздушного судна. — «Газета.Ru») доложил о неуборке всех стоек шасси. В 19:33 [мск] доклад об устранении проблемы», — говорится в публикации.

В результате экипаж самолета принял решение продолжить путь в петербургский аэропорт Пулково, уточняется в тексте. При этом никакой информации о нештатной посадке лайнера не поступало.

6 февраля в районе аэродрома Мячково в Московской области упал легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным МЧС РФ, на борту разбившегося воздушного судна находились два человека.

Предварительно, причиной катастрофы стал технический отказ. Как рассказали в оперативных службах, эта версия рассматривается в качестве приоритетной.

Ранее в РФ прокомментировали отчет Казахстана о крушении самолета компании Azerbaijan Airlines.

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