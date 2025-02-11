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В четырех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения на работу
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты в четырех российских городах ранним утром ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Речь идет об аэропортах в Казани (UWKD), Кирове (Победилово; USKK), Саратове (Гагарин; UWSG), Ульяновске (Баратаевка; UWLL).

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Российское Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах страны, в том числе в Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что в Саратове после атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие.

Ранее сообщалось о взрывах в Энгельсе.

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