Ветеринар рассказала, чем кормить собак маленьких пород

Щенкам собак мелких пород важно получать с едой больше белка, калорий и кальция. Об этом рассказала ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Татьяна Гольнева, передает Pravda.Ru.

«Мелкие породы, такие как русский той, могут дольше оставаться в стадии щенков, что необходимо иметь в виду при планировании их питания. Взрослые собаки этих пород требуют высококачественных добавок, таких как хондроитин и глюкозамин, чтобы поддерживать здоровье суставов», — добавила ветеринар.

По ее словам, составлять рацион питомцу лучше после консультации с ветеринарным диетологом, потому что питание должно разрабатываться индивидуально с учетом особенностей каждой собаки. При этом идеальным вариантом для собак Гольнева назвала сухой корм, потому что его создают для разных возрастных категорий и размеров собак. Это позволяет обеспечить необходимый баланс питательных веществ и минимизировать риск неправильного кормления, заключила она.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что при выборе корма для собаки следует учитывать все потребности питомца и отдавать предпочтение подробному составу продукта. Эксперт отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому выбирать новый корм следует как можно тщательнее, уделяя внимание составу, бренду, а также посоветоваться с ветеринаром.

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